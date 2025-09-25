Emanuele Ragnedda | cosa ha fatto dopo aver ucciso Cinzia Pinna | l' elicottero e la festa con 150 invitati
Emergono nuovi dettagli dall'inchiesta relativa all'omicidio di Cinzia Pinna, l a 33enne uccisa in Gallura (Sardegna) da Emanuele Ragnedda. Il 41enne, che ha ammesso le proprie responsabilità, è indagato con l'accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Domani il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania, Marcella Pinna, deciderà sulla convalida del fermo e la misura cautelare da applicare. Intanto il giardiniere 26enne che Ragnedda aveva indicato agli investigatori come complice nella fase di sopressione della salma è stato scagionato dalle accuse. Alla festa in l'elicottero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
