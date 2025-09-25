elodie il look sartoriale con tocco di colore alla milano fashion week 2025

Tra moda, colpi di scena e di stile la Milano Fashion Week 2025 sta entrando sempre più nel vivo e continua a raccontarci nel presente l’estetica delle tendenze del futuro, il tutto in una scintillante cornice di star e volti noti tutti giunti in città solo per questo. Dopo Gucci, Diesel, Jil Sander, Alberta Ferretti e Missoni, è stata la volta di Prada. Sopra e sotto la passerella. Elodie, l’inaspettato look sartoriale dal sapore mannish in front row da Prada. La terza giornata della Milano Fashion Week di settembre 2025 ha visto il trionfo (anche) di Prada. In pedana le modelle avanzavano in equilibrio su di una scenografica resina arancione riflettente, e il tutto sulle note ipnotiche di Moments in Love: a sfilare erano camicie color kaki, accenti di rosa in ogni sua sfumatura, finiture lucide e tocchi neon alternati a capi utility in grigio. 🔗 Leggi su Dilei.it

