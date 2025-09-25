Elodie il look sartoriale con tocco di colore alla Milano Fashion Week 2025
Tra moda, colpi di scena e di stile la Milano Fashion Week 2025 sta entrando sempre più nel vivo e continua a raccontarci nel presente l’estetica delle tendenze del futuro, il tutto in una scintillante cornice di star e volti noti tutti giunti in città solo per questo. Dopo Gucci, Diesel, Jil Sander, Alberta Ferretti e Missoni, è stata la volta di Prada. Sopra e sotto la passerella. Elodie, l’inaspettato look sartoriale dal sapore mannish in front row da Prada. La terza giornata della Milano Fashion Week di settembre 2025 ha visto il trionfo (anche) di Prada. In pedana le modelle avanzavano in equilibrio su di una scenografica resina arancione riflettente, e il tutto sulle note ipnotiche di Moments in Love: a sfilare erano camicie color kaki, accenti di rosa in ogni sua sfumatura, finiture lucide e tocchi neon alternati a capi utility in grigio. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: elodie - look
Elodie e Diletta Leotta in vacanza senza Andrea Iannone e Loris Karius, le voci di crisi
Pubblicità L’Oréal Paris con Elodie: recensione e dettagli interessanti
Elodie, furiosa durante il concerto: il gesto che ha lasciato senza parole
Dalla trasformazione di Elodie al nuovo look impeccabile di David Beckham, tutti gli outfit in prima fila che dettano le tendenze del futuro - X Vai su X
Non sono solo performance: i look di Elodie a San Siro hanno riscritto le regole dello show. Ogni outfit del Stadium Show è stato pensato per lasciare il segno, tra sensualità, audacia e una cifra stilistica senza filtri. C'è un dettaglio in cristalli, un taglio asimmetri Vai su Facebook
Elodie, il look sartoriale con tocco di colore alla Milano Fashion Week 2025 - In front row da Prada a stupire tutti è stata Elodie, con un nuovo look: tolti i panni della femme fatale, la cantante ha scelto un outfit dal retrogusto mannish. Secondo dilei.it