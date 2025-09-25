Elle in regalo con il Carlino Domani un numero speciale
Domani solo per i nostri lettori in regalo con il Resto del Carlino ci sarà il nuovo numero di ’Elle Italia’. Un numero speciale che inaugura la Milano Fashion Week con tutta l’energia e l’eleganza di The Fashion Issue. Elle celebra la moda con tre cover d’autore che hanno come protagonista la top model Aylah Peterson, ritratta da Giampaolo Sgura e vestita dalla visione creativa di Lorenzo Posocco, in una maxi storia che racconta i codici del presente e del futuro dello stile. Accanto al servizio moda e all’intervista esclusiva con Aylah Peterson, uno sguardo alle tendenze chiave della stagione: dalle giacche over che ridefiniscono le proporzioni, alle cinture che diventano protagoniste del look, fino al fenomeno sempre più influente della moda second hand. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: elle - regalo
IDEA REGALO Solitario scomposto Indecisi su quale sia il modello giusto? Ecco la soluzione Diamante da 0.30ct e un lingotto 18kt, l’essenziale per poter progettare insieme l’anello perfetto Vi aspettiamo nel nostro negozio via delle azalee 8/10 - facebook.com Vai su Facebook
Elle in regalo con il Carlino. Domani un numero speciale; ’Elle’ in omaggio con il Carlino. Domani moda, scuola e lavoro; Il Carlino con Elle, storie e stile. Abbinamento domani in edicola.
Elle in regalo con il Carlino. Domani un numero speciale - Domani solo per i nostri lettori in regalo con il Resto del Carlino ci sarà il nuovo numero di ’Elle Italia’. Si legge su ilrestodelcarlino.it
’Elle’ in omaggio con il Carlino. Domani moda, scuola e lavoro - Con il nostro giornale in regalo il nuovo numero della rivista che esplora il mondo del countryside chic assieme ad attualità, storie di tre donne e un’inchiesta sul gender gap. Secondo msn.com