elle in regalo con il carlino domani un numero speciale

Domani solo per i nostri lettori in regalo con il Resto del Carlino ci sarà il nuovo numero di ’Elle Italia’. Un numero speciale che inaugura la Milano Fashion Week con tutta l’energia e l’eleganza di The Fashion Issue. Elle celebra la moda con tre cover d’autore che hanno come protagonista la top model Aylah Peterson, ritratta da Giampaolo Sgura e vestita dalla visione creativa di Lorenzo Posocco, in una maxi storia che racconta i codici del presente e del futuro dello stile. Accanto al servizio moda e all’intervista esclusiva con Aylah Peterson, uno sguardo alle tendenze chiave della stagione: dalle giacche over che ridefiniscono le proporzioni, alle cinture che diventano protagoniste del look, fino al fenomeno sempre più influente della moda second hand. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

