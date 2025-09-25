Elkann Juve a novembre riassetto societario | Comolli sale prosegue la scalata di Chiellini Capitolo presidente | Ferrero apprezzato ma… Tutte le mosse

Elkann Juve, si ridisegna il futuro del club: Comolli verso la nomina ad AD, Chiellini nel CdA e in futuro un nuovo presidente di prestigio. Un riassetto societario per definire la  Juventus  del futuro. Come riportato dal  Corriere dello Sport, in vista dell’assemblea degli azionisti in programma il prossimo novembre, la proprietà sta preparando una serie di nomine e cambiamenti che andranno a delineare in modo chiaro le gerarchie del club. Le mosse principali riguardano la promozione di  Damien Comolli, la continua ascesa di  Giorgio Chiellini  e una riflessione aperta sul ruolo del presidente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

