Elezioni regionali Irene Galletti M5S | Mai i Cpr in Toscana
Torna a ribadire il suo no deciso ai Cpr Irene Galletti, a margine dell’incontro pisano con Giuseppe Conte. La Coordinatrice Regionale del Movimento 5 Stelle e candidata capolista nella Circoscrizione di Pisa non indietreggia di un passo: “Quello sui Cpr in Toscana è un dibattito folle: il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
?Elezioni regionali del 12 e 13 ottobre 2025: consultazioni per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Toscana Info e aggiornamenti: https://comune.firenze.it/novita/notizie/elezioni-regionali-del-12-e-13-ottobre-202 - X Vai su X
? Elezioni Regionali Marche 2025 Domenica 28 settembre (7:00 – 23:00) e lunedì 29 settembre (7:00 – 15:00) i cittadini marchigiani sono chiamati al voto per eleggere il Presidente della Giunta Regionale e i membri del Consiglio Regionale. Ricorda di p - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali, nel Pd è già scattato il toto-giunta. Via tanti big, avanza l’area Schlein - L’ampio scarto nei sondaggi consente ai dem di pensare già al risiko dei nomi nel segno del campo largo. Segnala lanazione.it
Le Liste del M5S in Toscana: Irene Galletti candidata in tre collegi, attenzione ai giovani - Il Movimento 5 Stelle ha presentato le proprie liste per le elezioni regionali in Toscana, puntando su esperienza e rinnovamento. Secondo gonews.it