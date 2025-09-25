Elezioni regionali Irene Galletti M5S | Mai i Cpr in Toscana

Pisatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a ribadire il suo no deciso ai Cpr Irene Galletti, a margine dell’incontro pisano con Giuseppe Conte. La Coordinatrice Regionale del Movimento 5 Stelle e candidata capolista nella Circoscrizione di Pisa non indietreggia di un passo: “Quello sui Cpr in Toscana è un dibattito folle: il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

