Elezioni regionali in Toscana cambiano gli istituti ma non l’esito del sondaggio | Giani stacca Tomasi

Firenze, 25 settembre 2025 – Cambiano gli istituti ma non l’esito del sondaggio. Dopo Emg e Noto, anche per Swg Eugenio Giani alle regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre verrà riconfermato governatore al primo turno. Nonostante, qui la differenza del sondaggio, la forchetta dei suffragi si assottiglia di qualche punto percentuale, sempre e comunque sopra la soglia psicologica del 50%. Dunque, Giani batte Tomasi con una forbice di consensi fra il 51 e il 55%, contro l’intervallo tra il 42 e il 46% del candidato schierato dal centrodestra. Questo il verdetto dell’istituto triestino, che ha realizzato una rilevazione commissionata da Sinistra italiana, andando a intervistare 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

