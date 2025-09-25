Elezioni regionali in Toscana cambiano gli istituti ma non l’esito del sondaggio | Giani stacca Tomasi
Firenze, 25 settembre 2025 – Cambiano gli istituti ma non l’esito del sondaggio. Dopo Emg e Noto, anche per Swg Eugenio Giani alle regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre verrà riconfermato governatore al primo turno. Nonostante, qui la differenza del sondaggio, la forchetta dei suffragi si assottiglia di qualche punto percentuale, sempre e comunque sopra la soglia psicologica del 50%. Dunque, Giani batte Tomasi con una forbice di consensi fra il 51 e il 55%, contro l’intervallo tra il 42 e il 46% del candidato schierato dal centrodestra. Questo il verdetto dell’istituto triestino, che ha realizzato una rilevazione commissionata da Sinistra italiana, andando a intervistare 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
?Elezioni regionali del 12 e 13 ottobre 2025: consultazioni per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Toscana Info e aggiornamenti: https://comune.firenze.it/novita/notizie/elezioni-regionali-del-12-e-13-ottobre-202 - X Vai su X
? Elezioni Regionali Marche 2025 Domenica 28 settembre (7:00 – 23:00) e lunedì 29 settembre (7:00 – 15:00) i cittadini marchigiani sono chiamati al voto per eleggere il Presidente della Giunta Regionale e i membri del Consiglio Regionale. Ricorda di p - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali in Toscana, cambiano gli istituti ma non l’esito del sondaggio: Giani stacca Tomasi - Forbice di consensi tra il 51 e il 55%, contro l’intervallo tra il 42 e il 46% del candidato del centrodestra. Riporta lanazione.it
Regionali in Toscana, Conte a Firenze: “L’alleanza con il Pd ha basi chiare e obbiettivi condivisi” - Il leade del Movimento Cinque Stelle nel capoluogo toscano in vista delle consultazioni di metà ottobre. Secondo lanazione.it