Elezioni regionali il sindaco chiama a raccolta la città | comizio in piazza De Nava
Nonostante rivesta ancora il ruolo di primo cittadino della città di Reggio Calabria, nonché sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà - il cui secondo mandato scadrà allo scoccare del 2026 - ha deciso di candidarsi come componente del consiglio regionale che sarà rinnovato il prossimo 5 e 6. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
?Elezioni regionali del 12 e 13 ottobre 2025: consultazioni per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Toscana Info e aggiornamenti: https://comune.firenze.it/novita/notizie/elezioni-regionali-del-12-e-13-ottobre-202 - X Vai su X
? Elezioni Regionali Marche 2025 Domenica 28 settembre (7:00 – 23:00) e lunedì 29 settembre (7:00 – 15:00) i cittadini marchigiani sono chiamati al voto per eleggere il Presidente della Giunta Regionale e i membri del Consiglio Regionale. Ricorda di p - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, il 15 settembre a Lamezia presentazione candidati lista "Sud chiama Nord - Partito Animalista" a sostegno di Occhiuto - 'Si terrà lunedì 15 settembre alle ore 17:30, presso il Grand Hotel Lamezia in Piazza Stazione Centrale a Lamezia Terme, la presentazione ufficiale dei candidati della lista Sud chiama ... lametino.it scrive
Elezioni Regionali, alleanza Occhiuto-Sud chiama Nord: “Strategica per tutto il centrodestra” / Video - INDICE DEI CONTENUTI1 IL VIDEO DI OCCHIUTO2 IL VIDEO DI CATENO DE LUCA3 IL VIDEO DI CASTELLI 2 minuti per la lettura REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “La sanità calabrese era stata lasciata in macerie da ... Scrive msn.com