Elezioni regionali i tre big in San Lorenzo tirano la volata a Tomasi per il comizio finale

Firenze, 25 settembre 2025 – Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini sul palco di piazza San Lorenzo a Firenze venerdì 10 ottobr e per tirare la volata finale al centrodestra e al candidato governatore, il sindaco FdI di Pistoia Alessandro Tomasi, a due giorni dal voto. Poco più di tre settimane per accorciare il gap di 15 punti che i sondaggi certificano rispetto all'uscente Eugenio Giani. Ma Tomasi "crede nella vittoria" e la presidente del consiglio pure. Pronta, insieme ai leader alleati della Lega e di Forza Italia, a replicare il format già visto nelle Marche, prima delle sette regioni al voto, con la salita dei tre big nazionali da Roma, in quel caso per sostenere la ricandidatura del governatore meloniano uscente Francesco Acquaroli, sfidato dal dem Ricci.

