Urne aperte domenica 28 (dalle 7 alle 23) e lunedì 29 settembre (dalle 7 alle 15) per quasi 1 milione e 300mila marchigiani. Le diverse possibilità di scelta sulle schede. Gli errori da evitare nella cabina elettorale. Sono 6 i candidati alla presidenza della Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni nelle Marche 2025, la guida al voto