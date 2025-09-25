Elezioni nelle Marche 2025 la guida al voto

Ilrestodelcarlino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Urne aperte domenica 28 (dalle 7 alle 23) e lunedì 29 settembre (dalle 7 alle 15) per quasi 1 milione e 300mila marchigiani. Le diverse possibilità di scelta sulle schede. Gli errori da evitare nella cabina elettorale. Sono 6 i candidati alla presidenza della Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

elezioni nelle marche 2025 la guida al voto

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni nelle Marche 2025, la guida al voto

In questa notizia si parla di: elezioni - marche

Marche, Bagarre sui sondaggi. A giorni arriva la data delle elezioni

Elezioni Marche, Renzi è con Ricci. E ‘Mastro’ corre. Attacchi a Baldelli sul caro-pedaggi

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

Elezioni nelle Marche 2025, la guida al voto; La prossima sfida tra Meloni e Schlein si avvicina: oltre un milione di italiani al voto; Elezioni regionali, manca poco. Al voto oltre 1,3 milioni di marchigiani: dove seguire lo spoglio.

elezioni marche 2025 guidaElezioni nelle Marche 2025, la guida al voto - Urne aperte domenica 28 (dalle 7 alle 23) e lunedì 29 settembre (dalle 7 alle 15) per quasi 1 milione e 300mila marchigiani. Segnala ilrestodelcarlino.it

Elezioni regionali Marche 2025, la guida: date, orari, candidati, come si vota - Elezioni regionali Marche 2025, la guida: date e orari di apertura dei seggi, candidati e come si vota. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Marche 2025 Guida