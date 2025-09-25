La Moldavia è il laboratorio “da manuale” della guerra ibrida russa. E se una buona attività di spionaggio è sempre graduale e basata su un certo garbo apparente, direbbe George Smiley, qui non c’è nulla di gentile o limitato alla sola influenza. Mosca non si limita a orientare il voto, lo combatte. L’obiettivo operativo è chiaro e duplice: negare a Chi?in?u il percorso europeo e costruire una (altra) testa di ponte per infiltrarsi dentro l’Unione, con la possibilità di infiltrare vettori di minaccia per colpire l’Ucraina da ovest. Le elezioni La cornice è un’elezione elettorale ma esistenziale, più identitaria che ideologica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Elezioni e destabilizzazione. Continua l’analisi sulla strategia russa in Moldavia