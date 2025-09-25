Elezioni e destabilizzazione Continua l’analisi sulla strategia russa in Moldavia
La Moldavia è il laboratorio “da manuale” della guerra ibrida russa. E se una buona attività di spionaggio è sempre graduale e basata su un certo garbo apparente, direbbe George Smiley, qui non c’è nulla di gentile o limitato alla sola influenza. Mosca non si limita a orientare il voto, lo combatte. L’obiettivo operativo è chiaro e duplice: negare a Chi?in?u il percorso europeo e costruire una (altra) testa di ponte per infiltrarsi dentro l’Unione, con la possibilità di infiltrare vettori di minaccia per colpire l’Ucraina da ovest. Le elezioni La cornice è un’elezione elettorale ma esistenziale, più identitaria che ideologica. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: elezioni - destabilizzazione
#russianhybridwarfare Putin si prepara a destabilizzare la Moldova La Presidente Sandu si rivolge alla nazione alla vigilia delle elezioni In Moldova sono state arrestate 74 persone che in Serbia si stavano preparando per provocare disordini durante le - facebook.com Vai su Facebook
Pesante sconfitta di Javier Milei nelle elezioni della provincia di Buenos Aires. Il suo partito La Libertad Avanza ha perso di circa 13 punti rispetto al blocco kirchnerista Fuerza Patria. Sebbene siano elezioni locali, si tratta di un importante test politico dato che l - X Vai su X