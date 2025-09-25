Tempo di lettura: 2 minuti “E’ il momento del programma e dei contenuti. Al candidato presidente della Campania Roberto Fico, oggi nel Sannio, chiedo di farsi subito garante, prioritariamente, di due impegni precisi che sono i primi che come Noi di Centro chiederemo di inserire nel programma di mandato: l’elettrificazione della linea ferroviaria che congiunga le province di Benevento ed Avellino fino a Salerno e fondi ad hoc per la facoltà di Medicina a Benevento che dopo l’inizio con le prime iscrizioni deve avere la forza per camminare con le proprie gambe”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elettrificazione Bn-Av-Sa e facoltà di medicina delle aree interne: Mastella chiede a Fico impegni precisi