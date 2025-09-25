Elettricista trovato morto in un magazzino | Ucciso con un colpo di arma da fuoco

Today.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giallo a Colico, in provincia di Lecco. Un elettricista romeno di 37 anni, è stato trovato senza vita nella serata di ieri, mercoledì 24 settembre, all'interno di un magazzino situato alla periferia del comune lecchese. La procura ha immediatamente avviato le indagini per omicidio, ma i punti da. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elettricista - trovato

Omicidio a Colico, elettricista 38enne trovato senza vita in un magazzino

Omicidio a Colico, elettricista trovato morto in un magazzino: indagini in corso

elettricista trovato morto magazzinoOmicidio a Colico, elettricista trovato morto in un magazzino: indagini in corso - Il corpo di Florean Ioan è stato rinvenuto nella serata di mercoledì alla periferia della città. Lo riporta leccotoday.it

elettricista trovato morto magazzinoUomo di 38 anni trovato morto in un capannone a Colico: “Ucciso con un’arma da fuoco” - Florean Ioan è stato trovato senza vita in un capannone di Colico (Lecco) nella serata del 24 settembre. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Elettricista Trovato Morto Magazzino