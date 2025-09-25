Eleonora duse | la storia di una grande attrice

il film Duse di Pietro Marcello: un ritratto sensoriale di Eleonora Duse. Il nuovo lavoro cinematografico di Pietro Marcello, intitolato Duse, è stato presentato in concorso alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia e distribuito nelle sale italiane a partire dal 18 settembre 2025. L’opera si configura come un’esplorazione artistica e biografica degli ultimi anni della celebre attrice italiana Eleonora Duse, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi. Attraverso una narrazione che fonde documentario e finzione, il film si concentra sul ritorno sulle scene della “Divina” dopo un lungo periodo di silenzio, tra la fine della Prima guerra mondiale e l’inizio degli anni Venti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

