Eleonora duse | la storia di una grande attrice
il film Duse di Pietro Marcello: un ritratto sensoriale di Eleonora Duse. Il nuovo lavoro cinematografico di Pietro Marcello, intitolato Duse, è stato presentato in concorso alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia e distribuito nelle sale italiane a partire dal 18 settembre 2025. L’opera si configura come un’esplorazione artistica e biografica degli ultimi anni della celebre attrice italiana Eleonora Duse, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi. Attraverso una narrazione che fonde documentario e finzione, il film si concentra sul ritorno sulle scene della “Divina” dopo un lungo periodo di silenzio, tra la fine della Prima guerra mondiale e l’inizio degli anni Venti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Valeria Bruni Tedeschi è la Divina Eleonora Duse nel primo trailer del biopic diretto da Pietro Marcello
“A scuola piangevo per un 7 meno, oggi mi annoia D’Annunzio”. Valeria Bruni Tedeschi, dai ricordi del maestro con la spugna per le lacrime al suo ruolo di Eleonora Duse
Valeria Bruni Tedeschi, da scuola con le lacrime al volto di Eleonora Duse
Duse, il film con Valeria Bruni Tedeschi al cinema: storia della Divina Eleonora, una donna in rivolta che non si piegò a nessuno - Presentato in Concorso al Festival di Venezia 2025, è nelle sale Duse, il film di Pietro Marcello incentrato sulla figura di Eleonora Duse, la Divina del teatro ... vogue.it scrive
Duse, recensione del film di Pietro Marcello: Eleonora rivive con Valeria Bruni Tedeschi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Duse, recensione del film di Pietro Marcello: Eleonora rivive con Valeria Bruni Tedeschi ... Come scrive tg24.sky.it