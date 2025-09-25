Elena Vergari scomparsa dal 2005 venduti gioielli e fede nuziale | Ma era passato troppo poco tempo

Elena Vergari è sparita senza portare niente con sé. "Tutte le sue cose sono state date via, per i primi i gioielli e una fede nuziale a poco tempo dalla scomparsa", ha detto il fratello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Elena Vergari scomparsa da Ladispoli, una lettera anonima indica dov’è nascosto il cadavere

Il mistero di Elena Vergari: dopo 20 anni una lettera anonima indica il luogo dove sarebbe sepolto il corpo, a pochi metri dalla sua casa di Ladispoli

Elena Vergari «è sepolta in campagna, non lontano da casa». La scomparsa a Ladispoli nel 2005 e la lettera anonima inviata a Chi l'ha visto?

