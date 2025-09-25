Elena Basile | che cosa si può fare per fermare chi vuole un Vietnam in Europa
Pubblichiamo la seconda parte di un intervento di Elena Basile, già ambasciatrice d’Italia in Svezia e in Belgio, editorialista e autrice di molti libri di narrativa (da Donne, nient’altro che donne del 1995 a Frammenti di Bruxelles del 2024) e di saggi ( L’Occidente e il nemico permanente, 2024). Qui la prima parte. Sembrerebbe oltremodo preoccupante la reazione occidentale all’incursione di droni russi in Polonia. Al fine di analizzare la politica internazionale dobbiamo partire dal presupposto che le strategie siano razionali. Non si comprende perché la Russia, vincitrice sul campo militare in Ucraina, dovrebbe provocare i membri della NATO, mandare droni senza obiettivi specifici verso l’alleato bielorusso e poi in Polonia. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: elena - basile
Elena Basile: “Israele terrorista, insorgiamo al silenzio di Meloni e Mattarella. Gergiev? Dai nostri intellettuali fascismo culturale”
Elena Basile: “Così l’oligarchia (il)liberale ha trasformato l’Europa nel braccio della Nato”
Elena Basile: “Il vertice in Alaska? Una concessione di Putin”
Questa sera a Roma, Elena Basile presenta “Il mondo a piacimento”. - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Francesca Albanese e Elena Basile: il genocidio e la complicità de... https://youtu.be/dUIiLN2Qf5E?si=hFxnlJR6VTuoRjfS… via @YouTube - X Vai su X
Chi è Elena Basile | Le parole dell’ex ambasciatrice sulla possibile guerra della Nato - Hanno fatto discutere le parole dell’ex ambasciatrice Elena Basile, recentemente intervenuta al convegno L’implosione dell’Occidente, organizzato dalla Commissione DuPre. Riporta alphabetcity.it
Elena Basile alla festa del Fatto: “Da Israele politica mafiosa e terrorista. L’Occidente è complice del genocidio a Gaza” - Il diritto internazionale senza volontà politica è lettera morta: chi manderà i caschi blu se Israele resta protetto dagli Usa? Come scrive ilfattoquotidiano.it