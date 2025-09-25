Elab e Cherici | insieme per far volare Arezzo Il progetto Ram per una nuova mobilità aerea regionale
Arezzo, 25 settembre 2025 – . Oggi Lucia Cherici si è recata presso l'aeroporto Molin Bianco per capire a che punto è il progetto di ENAC (RAM) "Regional Air Mobility" dove ha incontrato il Vicepresidente dell'Aeroclub di Arezzo ASD fondato nel 1950 “Luciano Centini”, Gianfranco Salvadori, alcuni associati e, a mezzo telefono, ha commentato il progetto con il Presidente Lorenzo Parigi. Il presidente dell'Aeroclub, Lorenzo Parigi, nonostante l'entusiasmo per l'idea di ENAC, ha confermato la mancanza di strutture adeguate, personale e sostegno economico, specificando che l'aeroporto si regge sulla generosità degli associati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: elab - cherici
ELab e Cherici: Il progetto di Vita nella Disabilità in Toscana #Arezzo #Disabilità #elab #LuciaCherici #Toscana https:/elab-e-cherici-il-progetto-di-vita-nella-disabilita-in-toscana/?fsp_sid=32860 - X Vai su X
Elab e Cherici: insieme per far volare Arezzo. Il progetto “Ram” per una nuova mobilità aerea regionale - Arezzo, 25 settembre 2025 – Elab e Cherici: insieme per far volare Arezzo. Secondo lanazione.it