Arezzo, 25 settembre 2025 – . Oggi Lucia Cherici si è recata presso l'aeroporto Molin Bianco per capire a che punto è il progetto di ENAC (RAM) "Regional Air Mobility" dove ha incontrato il Vicepresidente dell'Aeroclub di Arezzo ASD fondato nel 1950 “Luciano Centini”, Gianfranco Salvadori, alcuni associati e, a mezzo telefono, ha commentato il progetto con il Presidente Lorenzo Parigi. Il presidente dell'Aeroclub, Lorenzo Parigi, nonostante l'entusiasmo per l'idea di ENAC, ha confermato la mancanza di strutture adeguate, personale e sostegno economico, specificando che l'aeroporto si regge sulla generosità degli associati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elab e Cherici: insieme per far volare Arezzo. Il progetto “Ram” per una nuova mobilità aerea regionale