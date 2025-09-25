eFootball e Yu-Gi-Oh! Card Game annunciano una collaborazione ed un evento speciale con Neymar Jr

KONAMI Digital Entertainment annuncia la collaborazione tra Yu-Gi-Oh! Card Game e la serie eFootball. Un evento imperdibile caratterizzato da campagne a tempo limitato e ricompense speciali in Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS, eFootball ed eFootball CHAMPION SQUADS. eFootball Per celebrare la collaborazione, è ora disponibile un trailer con Neymar Jr. in vesti inedite. I giocatori che effettueranno il login a eFootball ed eFootball CHAMPION SQUADS durante il periodo dell’evento, da giovedì 25 settembre a giovedì 23 ottobre, riceveranno una carta esclusiva che vede la superstar brasiliana Neymar Jr collaborare con il leggendario Mago Nero di Yu-Gi-Oh! Card Game. 🔗 Leggi su Game-experience.it

