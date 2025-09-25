Edilizia in Sicilia nuova modulistica per l' agibilità
Arriva in Sicilia la nuova modulistica per la Segnalazione certificata di agibilità (Sca) in linea con il Salva casa. Le modifiche sono state approvate con un decreto firmato oggi dall’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino. Anche nell’Isola, dunque, le procedure vengono. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: edilizia - sicilia
Istruzione, 15 milioni di euro per edilizia scolastica in Sicilia: oltre 2 milioni in provincia
Salva casa, procedure più semplici per l'edilizia in Sicilia
Salva casa, procedure più semplici per l'edilizia in Sicilia. Aricò: "Rispondiamo alle esigenze dei territori"
Comune di Fiumefreddo di Sicilia. . EDILIZIA SCOLASTICA D. D. n. 367 del 08 Settembre 2025 Il Dipartimento Regionale dell’Istruzione ha finanziato interventi di manutenzione straordinaria per un valore complessivo di 80 mila euro, destinati ai - facebook.com Vai su Facebook
Salva casa, procedure più semplici per l'edilizia in Sicilia: "Per le difformità minime non bisognerà fare nulla" https://ift.tt/uyEBwfU - X Vai su X
Edilizia, in Sicilia nuova modulistica per l’agibilità. Savarino: “Passo avanti sulla semplificazione dopo il Salva casa” - Anche nell'Isola le procedure vengono così adeguate agli standard previsti a livello nazionale, coerentemente con la normativa della Regione ... ilsicilia.it scrive
Modulistica Salva Casa, i dubbi sulle procedure mettono in difficoltà i Comuni - I Comuni si preparano all’aggiornamento della modulistica edilizia per uniformarsi al Salva Casa. Come scrive edilportale.com