Ed Sheeran racconta la storia dell' orologio che gli ha cambiato la vita

Ed Sheeran, nel 2015, ha ordinato un Patek Philippe Nautilus 5711 i mpreziosito dal marchio Tiffany & Co. stampato sul quadrante, una versione rarissima di un modello già di per sé molto ricercato dai collezionisti. Ci sono voluti cinque anni perché Ed Sheeran arrivasse in cima alla lista d'attesa. L'orologio gli è stato consegnato da un corriere, scortato da una guardia di sicurezza, proprio nel giorno in cui la moglie Cherry ha iniziato il travaglio per dare alla luce la loro prima figlia. Sheeran si è quindi comportato come avrebbe fatto qualsiasi appassionato di orologi: ha portato con sé in ospedale un kit per regolare la misura del cinturino. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Ed Sheeran racconta la storia dell'orologio che gli ha cambiato la vita

In questa notizia si parla di: sheeran - racconta

Con “Play”, Ed Sheeran inaugura la nuova serie ispirata ai pulsanti dei dispositivi musicali. Tra folk-pop giramondo, earworm radiofonici e banale autobiografismo, l’album racconta gioia, dolore e quotidianità, confermando tutti i motivi per cui starne alla larga - facebook.com Vai su Facebook

#EdSheeran schiaccia Play e racconta una vita da uomo, partner e padre - X Vai su X

Ed Sheeran ha ricevuto un IWC fatto apposta per il singolo Camera e, ovviamente, è rosa - Nel video del quinto singolo del suo nuovo album Play, Ed Sheeran ha al polso un IWC Big Pilot's Watch Perpetual Calendar creato apposta per lui ... Secondo gqitalia.it

Ed Sheeran ha indossato un orologio che praticamente non esiste, e resterà sempre e solo suo - La scorsa settimana, infatti, al Coachella, al polso di Sheeran è stato avvistato un Royal Oak che, beh, non esiste. Segnala gqitalia.it