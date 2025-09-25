Eco Stelle 2025 Formia premia le sue spiagge sostenibili

Fiumicino, 25 settembre 2025 – Coniugare turismo balneare e rispetto dell’ambiente, sensibilizzando lidi, bagnanti e turisti alla raccolta differenziata: è questo lo spirito di Eco Stelle, il progetto promosso da FRZ in collaborazione con il Comune di Formia. Il percorso dell’edizione 2025 si è concluso ieri, mercoledì 24 settembre, al Molo Vespucci – “Stadio del Vento”, in occasione dei Campionati Mondiali Masters ILCA 2025, con la cerimonia di consegna delle Stelle Marine, realizzate in materiale ecosostenibile, agli stabilimenti più virtuosi. Sono sette i lidi che si sono distinti per le buone pratiche ambientali e per la raccolta differenziata: Golfo, Perla, S. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

