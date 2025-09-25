Eccomi qui il nuovo singolo del messinese Antonio Agnello | Inno all’autenticità al coraggio di essere sé stessi
È un inno all’autenticità, al coraggio di essere sé stessi, senza inutili maschere e filtri, il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista siciliano Antonio Agnello. “Eccomi qui”- il singolo in uscita oggi, giovedì 25 settembre, su tutte le piattaforme musicali- è un invito a “guardarsi allo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
