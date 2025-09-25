Facciamo un po’ di ordine sulla Flotilla, sul riconoscimento dello stato di Palestina e sulla posizione del governo italiano. Sul fronte del sacrosanto diritto all’autodeterminazione dei palestinesi non ci sono dubbi, tuttavia il premier israeliano Netanyahu sta letteralmente cancellando lo scenario “due popoli due stati” perché presto non ci sarà più territorio per i non . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Ecco perché l’opposizione sbaglia sulla Palestina