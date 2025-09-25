Ecco perché l’opposizione sbaglia sulla Palestina
Facciamo un po’ di ordine sulla Flotilla, sul riconoscimento dello stato di Palestina e sulla posizione del governo italiano. Sul fronte del sacrosanto diritto all’autodeterminazione dei palestinesi non ci sono dubbi, tuttavia il premier israeliano Netanyahu sta letteralmente cancellando lo scenario “due popoli due stati” perché presto non ci sarà più territorio per i non . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: perch - opposizione
Giorgia Meloni da New York dice che il clima si sta deteriorando e dobbiamo essere responsabili e non alimentare l'odio verso di lei. Poi dice nell'ordine che: - l'opposizione non accetta la sua proposta di (non) riconoscere lo stato palestinese perché non vogli - X Vai su X
Comune di Casamicciola Terme. . IL PUNTO SU CASAMICCIOLA: la ricerca della verità sulla frana del 2022, il perchè della opposizione alla richiesta di archiviazione - facebook.com Vai su Facebook