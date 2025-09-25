Ecco perché l’opposizione sbaglia sulla Palestina

Lidentita.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Facciamo un po’ di ordine sulla Flotilla, sul riconoscimento dello stato di Palestina e sulla posizione del governo italiano. Sul fronte del sacrosanto diritto all’autodeterminazione dei palestinesi non ci sono dubbi, tuttavia il premier israeliano Netanyahu sta letteralmente cancellando lo scenario “due popoli due stati” perché presto non ci sarà più territorio per i non . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

ecco perch233 l8217opposizione sbaglia sulla palestina

© Lidentita.it - Ecco perché l’opposizione sbaglia sulla Palestina

In questa notizia si parla di: perch - opposizione

Cerca Video su questo argomento: Perch233 L8217opposizione Sbaglia Palestina