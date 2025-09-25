Ecco il Palazzo di Vetro dell' Onu a New York
(Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2025 Le immagini del Palazzo di Vetro dell'Onu a New York. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: palazzo - vetro
Dal Palazzo di Vetro parte la riforma dell’Onu. Tutti gli appuntamenti di Meloni
Onu e Usa, separati in casa. E se il Palazzo di Vetro diventa un luogo ininfluente non è solo per colpa di Trump
Elogia la Nato, critica l’Onu. Trump a ruota libera dal Palazzo di Vetro
Un siriano all'Onu. Al-Sharaa nel Palazzo di Vetro scrive un pezzo di storia (di N. Boffa) - X Vai su X
Giorgia Meloni interviene nell'imponente sala oro delle Nazioni Unite, al Palazzo di Vetro di New York, quando in Italia è notte fonda. «Viviamo una fase storica accelerata, complessa, ricca di opportunità ma anche, soprattutto, densa di pericoli. Sospesi tra gu - facebook.com Vai su Facebook
La statua della pistola annodata, simbolo dell'Onu, davanti alla sede a New York - Le immagini della "pistola annodata", statua simbolo dell'Onu, posta davanti alla sede del Palazzo di Vetro a New York. Scrive ilgiornale.it
Zelensky all'Onu: «Russi verso l'Europa, nessuno al sicuro. Non state in silenzio, la pace dipende da tutti» - Attesa per l'intervento di Zelensky, previsto nel pomeriggio, e per quello di Giorgia Meloni, ... Segnala ilmessaggero.it