Ecco il nuovo parcheggio del Rossellino Casi | Qui pianteremo 17 alberi

Arezzonotizie.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ne verranno messi a dimora di più di quelli che abbiamo abbattuto”. Così l'assessore Alessandro Casi ha risposto all'interrogazione presentata in consiglio comunale dal Pd e riguardante i lavori di rifacimento dell'area sosta di via Bernardo Rossellino ad Arezzo. Qui, nei giorni scorsi, sono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

