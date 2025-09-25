Ecco il festival Similitudini tra poesia giustizia e libertà

La poesia che resiste agli anni, che attraversa i secoli e che si fa portatrice di messaggi di pace, giustizia e libertà, che scuote gli animi contro l’indifferenza. E’ il tema del festival " Similitudini ", che il 4 e il 5 ottobre porterà a Jesi talk, concerti, mostre e installazioni. L’obiettivo è rendere la poesia accessibile a tutti, ponendola in dialogo con le altre arti. Un’idea nata dall’associazione Liberi Pensieri di Trecastelli, e sostenuta dal Comune e dalla Biblioteca Planettiana. Tra gli ospiti più attesi c’è il giornalista e autore televisivo Sigfrido Ranucci, conduttore di ‘Report’, che sabato 4 (ore 18) nella Biblioteca Planettiana presenterà il suo libro ‘La Scelta’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

