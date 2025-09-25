Ecco i nuovi progetti extrascolastici per ragazzi con disabilità

Bolognatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bologna ha pubblicato la lista dei progetti extrascolastici rivolti a bambine e bambini, ragazze e ragazzi con disabilità residenti nel Comune di Bologna e che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado.Per l’anno scolastico 2025-2026 Palazzo d’Accursio ha destinato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovi - progetti

Antonella Clerici senza filtri: tra addii, nuovi progetti e verità scomode

MachineGames guarda oltre Indiana Jones e l’Antico Cerchio: sono in sviluppo vari nuovi progetti

Muggiò, palazzetto e piscina nuovi: progetti spariti nel nulla. Olimpiadi over 30 a rischio

Scopri le attività extrascolastiche ideali per crescere con passione - Partecipare ad attività al di fuori della scuola non è solo un passatempo: rappresenta un’occasione di crescita personale e sociale. Si legge su today.it

nuovi progetti extrascolastici ragazziProgetti estivi, coinvolti oltre 25mila tra bambini e ragazzi altoatesini - La Provincia ha stanziato 20,6 milioni per realizzare programmi in collaborazione con i comuni. Secondo altoadige.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Progetti Extrascolastici Ragazzi