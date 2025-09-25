Ecco come si chiamerà la navicella che ci porterà di nuovo sulla Luna e forse su Marte

La NASA si prepara a un ritorno storico sulla Luna con la missione Artemis II, prevista per il 2026. L’equipaggio, composto da tre astronauti americani e un astronauta canadese, ha recentemente annunciato il nome della navicella che li porterà in orbita lunare: Integrity. Una scelta che simboleggia la dedizione, la precisione e l’impegno richiesti da questa ambiziosa impresa spaziale. Reid Wiseman, comandante della missione, ha dichiarato che l’equipaggio “ vedrà cose che nessun umano ha mai visto “, sorvolando aree lunari inesplorate dalle precedenti missioni Apollo. Artemis II rappresenta un passo cruciale nel programma Artemis, che mira a stabilire una presenza umana a lungo termine sulla Luna. 🔗 Leggi su Cultweb.it

