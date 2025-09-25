Ecco come al Sharaa cerca la fiducia sulla nuova Siria

L’intervento del presidente siriano Ahmed al-Sharaa all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha segnato il ritorno di Damasco sulla scena diplomatica internazionale. L’ex leader ribelle, con un passato da combattente jihadista in Iraq e una taglia americana da dieci milioni di dollari fino a pochi mesi fa, ha sfruttato il palcoscenico di New York per rafforzare la propria legittimità e presentarsi come volto della Siria post-Assad. Tra gli incontri bilaterali, quello con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attirato particolare attenzione in Italia. Roma ha mantenuto negli anni una linea ambivalente verso la crisi siriana, dialogando con l’opposizione ma senza chiudere i canali con il regime di Assad. 🔗 Leggi su Formiche.net

