Eccidio di Ronchidoso l’omaggio alle vittime

Ilrestodelcarlino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come ogni anno, ricorrono le celebrazioni dell’ eccidio di Ronchidoso. Il 28 settembre 1944 le truppe tedesche rastrellarono, in seguito di un assalto subito dalla brigata partigiana Giustizia e Libertà, 60 persone fra civili e partigiani, due delle quali furono immediatamente uccise. Le restanti esecuzioni avvennero nelle località di Cason dell’Alta, Lama, Ca’ d’Ercole e altre ancora, il 4 ottobre, a Cargè. I cadaveri furono dati alle fiamme e sepolti in una fossa comune. Dopo la liberazione, gli abitanti dei luoghi recuperarono i resti delle vittime, oggi commemorate con una lapide al parco delle rimembranze di Gaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

eccidio di ronchidoso l8217omaggio alle vittime

© Ilrestodelcarlino.it - Eccidio di Ronchidoso, l’omaggio alle vittime

In questa notizia si parla di: eccidio - ronchidoso

eccidio ronchidoso l8217omaggio vittimeEccidio di Ronchidoso, l’omaggio alle vittime - Il 28 settembre 1944 le truppe tedesche rastrellarono, in seguito di un assalto subito dalla brigata partigiana Giustizia e Liber ... Secondo msn.com

Anpi ricorda liberazione e vittime dell’eccidio del padule di Fucecchio - Manifestazione per ricordare le vittime dell’eccidio del Padule di Fucecchio e la liberazione di Castelfranco. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Eccidio Ronchidoso L8217omaggio Vittime