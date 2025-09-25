Eccidio di Ronchidoso l’omaggio alle vittime
Come ogni anno, ricorrono le celebrazioni dell’ eccidio di Ronchidoso. Il 28 settembre 1944 le truppe tedesche rastrellarono, in seguito di un assalto subito dalla brigata partigiana Giustizia e Libertà, 60 persone fra civili e partigiani, due delle quali furono immediatamente uccise. Le restanti esecuzioni avvennero nelle località di Cason dell’Alta, Lama, Ca’ d’Ercole e altre ancora, il 4 ottobre, a Cargè. I cadaveri furono dati alle fiamme e sepolti in una fossa comune. Dopo la liberazione, gli abitanti dei luoghi recuperarono i resti delle vittime, oggi commemorate con una lapide al parco delle rimembranze di Gaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
