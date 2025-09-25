Come ogni anno, ricorrono le celebrazioni dell’ eccidio di Ronchidoso. Il 28 settembre 1944 le truppe tedesche rastrellarono, in seguito di un assalto subito dalla brigata partigiana Giustizia e Libertà, 60 persone fra civili e partigiani, due delle quali furono immediatamente uccise. Le restanti esecuzioni avvennero nelle località di Cason dell’Alta, Lama, Ca’ d’Ercole e altre ancora, il 4 ottobre, a Cargè. I cadaveri furono dati alle fiamme e sepolti in una fossa comune. Dopo la liberazione, gli abitanti dei luoghi recuperarono i resti delle vittime, oggi commemorate con una lapide al parco delle rimembranze di Gaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eccidio di Ronchidoso, l’omaggio alle vittime