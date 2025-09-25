eccellenza nella ricerca un riconoscimento a cona per la medicina di genere

L’Azienda ospedaliero - universitaria di Ferrara è risultata prima tra le tre finaliste in Italia nella categoria ’ Medicina di Genere - Quantità Ricerca’. Il premio, conferito nell’ambito della quarta edizione del Best Italian Hospitals Awards organizzato da Class Editori, è assegnato alla struttura che ha dimostrato la miglior performance quantitativa in termini di pubblicazioni scientifiche sul tema. La premiazione si è tenuta martedì a Milano. "Un riconoscimento – sottolinea l’azienda – che evidenzia il costante impegno dell’Azienda ospedaliera di Ferrara, che aveva già ricevuto il medesimo premio nell’edizione 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

