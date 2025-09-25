Eccellenza nella ricerca Un riconoscimento a Cona per la medicina di genere
L’Azienda ospedaliero - universitaria di Ferrara è risultata prima tra le tre finaliste in Italia nella categoria ’ Medicina di Genere - Quantità Ricerca’. Il premio, conferito nell’ambito della quarta edizione del Best Italian Hospitals Awards organizzato da Class Editori, è assegnato alla struttura che ha dimostrato la miglior performance quantitativa in termini di pubblicazioni scientifiche sul tema. La premiazione si è tenuta martedì a Milano. "Un riconoscimento – sottolinea l’azienda – che evidenzia il costante impegno dell’Azienda ospedaliera di Ferrara, che aveva già ricevuto il medesimo premio nell’edizione 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: eccellenza - ricerca
Università di Genova: qualità della formazione, eccellenza della ricerca e uno sguardo al mare
Alta formazione, dottorati e ricerca avanzata. L’eccellenza della Scuola Superiore Meridionale
Dalla Puglia all’Europa: il De Bellis di Castellana Grotte eccellenza scientifica nella ricerca oncologica
Non solo futuri scienziati, ma cittadini consapevoli. È questa la scommessa di Francesca Pasinelli, che dopo aver trasformato Telethon in un modello di eccellenza nella ricerca sulle malattie genetiche, oggi alla guida di Fondazione Diasorin punta sulla forma - facebook.com Vai su Facebook
Eccellenza, ricerca, identità. Con #HubLabUs raccontiamo il nostro impegno a mettere al centro #formazione, #ricerca e #TerzaMissione, valorizzando le nostre radici cristiane e l’interconnessione tra saperi, persone e cura. - X Vai su X
Eccellenza nella ricerca. Un riconoscimento a Cona per la medicina di genere; Riconoscimento d’eccellenza per Il Tronco: la pizzeria entra nella Guida Gambero Rosso con due spicchi; Ecoross premiata a Oriolo con il riconoscimento “Radici di Eccellenza”.
L’Irst di Meldola ottiene la qualifica di centro d’eccellenza, Fabi: “Investire nella ricerca è imprescindibile” - BOLOGNA (ITALPRESS) – Un nuovo importante riconoscimento all’eccellenza della ricerca e della cura del sistema sanitario regionale. msn.com scrive
«Un riconoscimento d’eccellenza mai sceso così a Sud» - Il Quirinale, dunque, si «veste» di salentino per un team non nuovo alle competizioni scientifiche e ai premi. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it