Sarà una settimana impegnativa quella che attende la Civitanovese. In cerca della prima vittoria in campionato e con la voglia di riscattarsi dopo due ko, la squadra di Andrea Mercanti sarà impegnata contro il Tolentino, targato Iori-Capezzani-Tortelli, quest'ultimo indossò la maglia rossoblù nella stagione 2016-17. Altro ex è il ds cremisi Giorgio Crocetti, che domenica era al Polisportivo per assistere al match col Matelica. Allo stadio "Della Vittoria", inizio alle 15.30, i locali cercheranno il riscatto dopo il passo falso di Urbino (2-0). Visciano e soci torneranno in campo tre giorni dopo, cioè mercoledì, nella tana del Chiesanuova, per disputare l'andata dei quarti di Coppa Italia.

Eccellenza. La Civitanovese recupera gli attaccanti. Handzic e Apicella