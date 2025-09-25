Eccellenza La Civitanovese recupera gli attaccanti Handzic e Apicella

Sport.quotidiano.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà una settimana impegnativa quella che attende la Civitanovese. In cerca della prima vittoria in campionato e con la voglia di riscattarsi dopo due ko, la squadra di Andrea Mercanti sarà impegnata contro il Tolentino, targato Iori-Capezzani-Tortelli, quest’ultimo indossò la maglia rossoblù nella stagione 2016-17. Altro ex è il ds cremisi Giorgio Crocetti, che domenica era al Polisportivo per assistere al match col Matelica. Allo stadio "Della Vittoria", inizio alle 15.30, i locali cercheranno il riscatto dopo il passo falso di Urbino (2-0). Visciano e soci torneranno in campo tre giorni dopo, cioè mercoledì, nella tana del Chiesanuova, per disputare l’andata dei quarti di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

eccellenza la civitanovese recupera gli attaccanti handzic e apicella

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. La Civitanovese recupera gli attaccanti. Handzic e Apicella

In questa notizia si parla di: eccellenza - civitanovese

Eccellenza. Civitanovese, in stand by le trattative societarie

La Civitanovese guarda al futuro. Il patron Profili pensa all’Eccellenza

Eccellenza. Civitanovese, si attendono le prime mosse. Nello staff del presidente Pochetti e Sacchetti

eccellenza civitanovese recupera attaccantiEccellenza. La Civitanovese recupera gli attaccanti. Handzic e Apicella - Sarà una settimana impegnativa quella che attende la Civitanovese. msn.com scrive

eccellenza civitanovese recupera attaccantiEccellenza. La Civitanovese di scena a Fermo. Mercanti: "Penso solo a vincere» - "La Fermana potrà metterci in difficoltà grazie alla qualità dei suoi interpreti, ma noi dovremo avere il coraggio ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Eccellenza Civitanovese Recupera Attaccanti