eBay Endless Runway | in passerella a Milano sfilano i capi di archivio del più celebre colosso e-commerce

Vanityfair.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo corso di eBay? È più chiaro che mai: l'esperienza shopping è sempre più personalizzata e innovativa, perché acquistare capi pre-loved online valga sempre la gioia (e mai la pena). A ricordarlo è il nuovo progetto eBay Endless Runway, protagonista sulle passerelle della Milano Fashion Week. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

ebay endless runway in passerella a milano sfilano i capi di archivio del pi249 celebre colosso e commerce

© Vanityfair.it - eBay Endless Runway: in passerella a Milano sfilano i capi di archivio del più celebre colosso e-commerce

In questa notizia si parla di: ebay - endless

ebay endless runway passerellaeBay Endless Runway, ecco perché a Milano segna un momento di svolta - Parliamo con Kirsty Keoghan, eBay GM Global Fashion, di come Milano diventi oggi simbolo di una nuova Era. Secondo vogue.it

Il lusso che rinasce: eBay ridefinisce lo stile attraverso il second hand - Nel 2024 ha raggiunto i 205 miliardi di dollari a livello globale, segnando un cambiamento che va oltre il consumo: oggi il preloved ... grazia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ebay Endless Runway Passerella