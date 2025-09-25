eBay Endless Runway | in passerella a Milano sfilano i capi di archivio del più celebre colosso e-commerce
Il nuovo corso di eBay? È più chiaro che mai: l'esperienza shopping è sempre più personalizzata e innovativa, perché acquistare capi pre-loved online valga sempre la gioia (e mai la pena). A ricordarlo è il nuovo progetto eBay Endless Runway, protagonista sulle passerelle della Milano Fashion Week. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Parliamo con Kirsty Keoghan, eBay Global Fashion Business, di come Milano diventi oggi simbolo di una nuova Era. Cominciando proprio dalla Fashion Week - X Vai su X
eBay Endless Runway, ecco perché a Milano segna un momento di svolta - Parliamo con Kirsty Keoghan, eBay GM Global Fashion, di come Milano diventi oggi simbolo di una nuova Era. Secondo vogue.it
Il lusso che rinasce: eBay ridefinisce lo stile attraverso il second hand - Nel 2024 ha raggiunto i 205 miliardi di dollari a livello globale, segnando un cambiamento che va oltre il consumo: oggi il preloved ... grazia.it scrive