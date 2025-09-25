Eastern Exorcist e Jorel’s Brother | i giochi gratis Epic Games di questa settimana

Anche questa settimana l’ Epic Games Store rinnova il suo appuntamento fisso con gli omaggi per i giocatori. Dal 25 settembre al 2 ottobre 2025, è possibile aggiungere permanentemente alla propria libreria due titoli dal valore molto diverso: Eastern Exorcist, un action RPG ricco di atmosfera, e Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy, un’avventura comica point-and-click. Questa guida offre una panoramica completa su entrambi i giochi, aiutandoti a capire se fanno per te e se il tuo PC è pronto per eseguirli. 100 giochi Android a 120 FPS. I giochi in dettaglio. La scelta di questa settimana propone due esperienze diametralmente opposte, accomunate da stili artistici molto decisi e riconoscibili. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

