EA Sports FC 26 | È Arrivata la Prima Patch dell’Anno! Ecco Tutte le Novità
Appassionati di EA SPORTS FC 26, preparatevi! La prima Title Update dell’anno è finalmente disponibile per tutte le piattaforme, portando con sé una serie di modifiche cruciali che toccano il gameplay, la Carriera Allenatore e persino alcuni miglioramenti per i giocatori su PC. La patch, denominata versione 1.0.2, si basa in gran parte sui back raccolti durante la Closed Beta, dimostrando l’impegno di EA nel perfezionare l’esperienza di gioco. EA SPORTS FC 26 version 1.0.2 is now live. https:t.coPcwunB91uV — EA SPORTS FC Direct Communication (@EASFCDirect) September 25, 2025 Le Modifiche più Rilevanti al Gameplay. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
La versione 26 di EA Sports FC Mobile viene distribuita domani con l'evento anniversario - EA Sports FC Mobile Versione 26 viene lanciato giovedì 25 settembre 2025 alle ore 00:30 UTC con una finestra di manutenzione programmata di 4,5 ore. Secondo notebookcheck.it
EA FC 26: i migliori codici tattici da usare subito - Dopo aver introdotto la possibilità di condividere tattiche personalizzate lo scorso anno, EA Sports ripropone questa funzione anche in EA FC 26. Si legge su stadiosport.it