È vero | i prezzi dei vini al ristorante sono aumentati Ora serve sforzo comune Parla il distributore Partesa
Alessandro Rossi, national category manager del gruppo, interviene nel botta e risposta tra cantine e ristoratori e lancia un monito: "Così rischiamo di allontanare i giovani. Preservare la fascia entry level". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: vero - prezzi
Sì, da Conad puoi avere la qualità a prezzi sempre convenienti. Sorprendente vero? Scopri di più su: https://www.conad.it/landing-page-4p-cad/bfcad/ - facebook.com Vai su Facebook
Da Lidl vini italiani pregiati a prezzi mai visti: fai un figurone con i tuoi amici - La grande catena di ipermercati ha un'ampia offerta di etichette di ottima qualità a un prezzo più che conveniente ... Secondo msn.com
Oltre 40 euro per un Prosecco, quasi 200 euro per un Chianti Classico. Come cambiano i prezzi dei vini italiani in Usa con i dazi - I prezzi dei vini sul mercato statunitense rischiano di raggiungere livelli troppo alti per i consumatori in caso eventuale rincaro fino al 200% dei dazi all’import sui beni europei. Riporta gamberorosso.it