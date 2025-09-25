È uscito il nuovo numero di Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 26 settembre, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. La cover story di questo numero è dedicata a Roma. Dal buio dei cassonetti alle luci dei droni. Dalle inchieste sulla criminalità ai fondi del Giubileo. Tra memoria, rassegnazione e ripresa. Anche economica. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale