Nel corso dell’ultima diretta di TvPlay un annuncio piuttosto particolare ha sorpreso un po’ tutti: ecco cosa è stato detto Tantissime persone nel mondo sono scaramantiche e tra queste non sono per nulla esenti gli allenatori di calcio. In tantissimi interviste si è parlato della scaramanzia del calcio, per esempio Maurizio Sarri a detta dei tuoi ex calciatori è un tecnico decisamente attento alla superstizione. “E’ un allenatore troppo scaramantico”: BOMBA in diretta Nessuno se lo sarebbe mai aspettato in Serie A (Foto LaPresse) – TvPlay.it Ma non è il solo, l’ex attaccante tra le altre del Parma e del Perugia, Alessandro Melli, ha raccontato che anche Francesco Guidolin è un allenatore piuttosto scaramantico. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “E’ un allenatore troppo scaramantico”: BOMBA in diretta | Nessuno se lo sarebbe mai aspettato in Serie A