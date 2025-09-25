È stato rinnovato per i prossimi tre anni TeSeo il progetto di collaborazione tra il Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale e la Regione Veneto che ha già formato settemila giovani con un tasso di occupazione che supera il 70 per cento Le iscrizioni sono aperte

U n modello che funziona, e ha dato ottimi risultati, non si ferma. Anzi, si rilancia. È proprio quello che è succede al Modello Veneto TeSeO (Teatro, Scuola e Occupazione), che grazie all’accordo di collaborazione tra il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, e la Regione Veneto, è stato appena rinnovato per altri tre anni. Si tratta di un progetto di formazione per giovani aspiranti attori che non si esaurisce però nella “scuola”, ovvero l’ Accademia Teatrale Carlo Goldoni di Venezia, ma segue e accompagna i ragazzi anche in vista del loro inserimento nel mercato del lavoro, attraverso diverse iniziative. 🔗 Leggi su Iodonna.it

