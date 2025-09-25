’È stato morto un ragazzo’ all’Apollo | Il docufilm ha smosso le coscienze All’inizio ricevemmo delle minacce
Ferrara ricorda Federico Aldrovandi. Dopo la proiezione del 2011 torna oggi alle 18 al Cinema Apollo il documentario ’È stato morto un ragazzo’ del giornalista ferrarese Filippo Vendemmiati. Un’opera potente, coraggiosa, che all’epoca scosse l’opinione pubblica e oggi, secondo il produttore Marcello Corvino, mantiene intatta la sua forza e, anzi, ha assunto un significato ancora più urgente. Corvino, che effetto le fa vedere oggi a Ferrara questo documentario a 20 anni dai fatti? "La cosa che mi rende più fiero è che il nostro lavoro è servito. Ha smosso coscienze, ha informato gli italiani su un fatto grave accaduto in una città civilissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: stato - morto
Il dj morto a Ibiza, l’accusa del padre: “È stato massacrato, ora giustizia”
Pitbull morto nel garage, proprietario sconvolto: “Non c’è stata incuria, forse è stato avvelenato”
Dj Godzi morto ad Ibiza, la polizia: «È stato un malore», il papà: «È stato ucciso»
È morto a Milano a 96 anni: per tanti anni è stato docente all'Ateneo del Sacro Cuore, di cui è stato rettore dal 1998 al 2002. Il suo impegno come studioso del movimento sindacale. Venerdì 26 settembre i funerali in Santa Maria Nascente Università Cattolica - facebook.com Vai su Facebook
Perché se non sono ancora morto… Sarà per caso, sarà per torto, oppure sarà perché sono un grande… E non me ne sono mai accorto! SONO UN GRANDE, il mio nuovo album, fuori il 24 ottobre. Pre-order e pre-save sul link: sugarmusic.lnk.to/SonoUnGran - X Vai su X