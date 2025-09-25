’È stato morto un ragazzo’ all’Apollo | Il docufilm ha smosso le coscienze All’inizio ricevemmo delle minacce

Ferrara ricorda Federico Aldrovandi. Dopo la proiezione del 2011 torna oggi alle 18 al Cinema Apollo il documentario ’È stato morto un ragazzo’ del giornalista ferrarese Filippo Vendemmiati. Un’opera potente, coraggiosa, che all’epoca scosse l’opinione pubblica e oggi, secondo il produttore Marcello Corvino, mantiene intatta la sua forza e, anzi, ha assunto un significato ancora più urgente. Corvino, che effetto le fa vedere oggi a Ferrara questo documentario a 20 anni dai fatti? "La cosa che mi rende più fiero è che il nostro lavoro è servito. Ha smosso coscienze, ha informato gli italiani su un fatto grave accaduto in una città civilissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

