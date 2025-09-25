Personaggi tv. – Un nuovo reality sta per approdare su Prime Video e già fa parlare di sé. Si tratta di The Fifty, un format ancora avvolto nel mistero che, a quanto pare, avrebbe lasciato qualche strascico anche fuori dallo schermo. Negli ultimi giorni, infatti, sui social si è diffusa un’indiscrezione che riguarda Helena Prestes, modella brasiliana e volto ormai noto al pubblico italiano. Secondo alcuni, la partecipazione al programma non sarebbe stata priva di conseguenze per lei. Ma cosa è accaduto davvero? E quanto c’è di vero dietro queste segnalazioni? “È stata male”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È stata male”. Helena Prestes, la segnalazione improvvisa: cosa succede