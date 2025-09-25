È scomparso Luigi Santini L’Istituto storico lucchese perde la sua anima
La sua mente era uno scrigno che custodiva una cultura e un sapere che definire immensi è davvero poco e non rende l’idea. Una mente fervida e appassionata come quella di un ragazzino. Lo aveva dimostrato anche lo scorso aprile quando a Pietrasanta presentò il modello del monumento dedicato a papa Leone X, realizzato da Gabriele Vicari, o quando nel dicembre 2024 fu confermato direttore della sezione Versila storica dell’Istituto storico lucchese, di cui aveva preso le redini nel 1998. Luigi Santini, scomparso ieri all’ospedale Noa di Massa all’età di 74 anni per le complicanze legate a un aneurisma, era noto in tutta la Versilia anche per essere stato un medico chirurgo specializzato in endocrinologia e per aver svolto l’attività professionale come medico di famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
? Un grave lutto ha colpito la comunità seravezzina. È scomparso il dottor Luigi Santini, medico di famiglia, fondatore dell'istituto storico Lucchese, attaccatissimo alla sua Seravezza. Il sindaco Lorenzo Alessandrini e tutta l'amministrazione comunale si string - facebook.com Vai su Facebook
