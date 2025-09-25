E' partita la Festa dell’Unità di Cesenatico in programma l' incontro con la giunta e Gaza

Dopo la serata inaugurale di ieri, la Festa dellUnità di Cesenatico continua con l’incontro 'Cesenatico verso le sfide del futuro' con il sindaco Matteo Gozzoli e tutta la giunta comunale presente. Venerdì 26 invece sarà la volta di ‘Musica per Gaza’ con la partecipazione di Massimo Grandi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

