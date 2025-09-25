E' partita la Festa dell’Unità di Cesenatico in programma l' incontro con la giunta e Gaza
Dopo la serata inaugurale di ieri, la Festa dell’Unità di Cesenatico continua con l’incontro 'Cesenatico verso le sfide del futuro' con il sindaco Matteo Gozzoli e tutta la giunta comunale presente. Venerdì 26 invece sarà la volta di ‘Musica per Gaza’ con la partecipazione di Massimo Grandi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Il Chieti Fc presenta la nuova squadra in una grande festa a Colledimezzo, partita la vendita libera degli abbonamenti
Verso Palermo-Manchester City, Inzaghi: "Sarà una festa di sport, la città meritava questa partita"
Grande attesa per la Festa dell’uva, partita la corsa ai biglietti
#VitaCsi FESTIVAL NAZIONALE DELLO SPORT di CITTADINANZA! Seconda giornata al campetto di Modenelle ad Arghilla Nord, per l'avvio della stagione sportiva della Polisportiva Arghilla a Colori! CHE FESTA! Tutta un'altra partita? Centro Sportivo It - facebook.com Vai su Facebook
