E pace sia! | al via la stagione 2025 26 della rassegna di teatro e arti del contemporaneo con la Corale Nsdf

Riminitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 settembre alle 17.30 con “E pace sia!” la Corale Nsdf inaugura la prima parte della stagione 202526 di Mentre Vivevo, la rassegna di teatro e arti del contemporaneo che associazione quotidianacom cura dal 2015 presso la sala teatro di via Costa del Macello a Poggio Torriana. E pace. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pace - stagione

Sommer: “Medito per trovare la pace. Scorsa stagione? Tutta colpa nostra, ma quest’anno vogliamo vincere”

pace sia via stagionePoggio Torriana: al via l’undecima edizione di “Mentre Vivevo” rassegna di teatro di quotidianacom - In questi anni si è esibita nelle più importanti Basiliche in Italia e all’estero tra ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pace Sia Via Stagione