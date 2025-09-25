È nata Terzo figlio per la cantante è una bambina | lo strano nome che le ha dato
La famosa cantante è diventata mamma per la terza volta e, come spesso accade nella sua vita, ha scelto di condividere la notizia direttamente con i fan. L’artista, che ha partorito sabato 13 settembre, ha pubblicato oggi un post su Instagram in cui appare radiosa con la sua bambina tra le braccia. In una delle immagini, la popstar mostra un anello con inciso “Mamma”, mentre la piccola indossa una tutina rosa. In un’altra foto compaiono i guantini rosa della neonata, legati con un nastrino, un dettaglio intimo che ha scatenato la tenerezza dei milioni di follower. Al fianco della cantante c’è la felicità del compagno, il rapper e imprenditore Asap Rocky, che da anni condivide con lei vita privata e successi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
“È nata Aurora”. Terzo figlio e prima femminuccia per la famosa di Canale 5
Mediobanca, fine di un’epoca: nata nel 1946 con Cuccia per "ricostruire l’Italia", entra in una nuova fase con MPS verso il terzo polo
E' nato il terzo figlio di Rihanna e A$AP Rocky. Rocki Irish Mayers è nata il 13 settembre 2025. La popstar e imprenditrice aveva svelato di essere in dolce attesa al Met Gala 2025, proprio sul red carpet.
Terzo anno insieme! Plasta Rei rinnova la sua sponsorizzazione al Cisterna Volley anche per la stagione 2025-2026, rafforzando una collaborazione nata per valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio. Fabio Mazzarella, AD di Plasta Rei, ha dic