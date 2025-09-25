È morto Massimo Pacciani Il dolore dei colleghi e degli artisti | Grazie per il tuo talento

Un fulmine a ciel sereno ha colpito il mondo della musica italiana. Massimo Pacciani, batterista e percussionista tra i più stimati e richiesti della scena pop, è morto improvvisamente lasciando un vuoto profondo tra colleghi, amici e artisti con cui ha condiviso una carriera straordinaria. Aveva lavorato con i più grandi: da Laura Pausini a Raf, da Antonello Venditti a Fiorello, contribuendo con il suo talento alla realizzazione di brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. A dare la notizia della scomparsa è stata proprio Laura Pausini, attraverso una storia pubblicata su Instagram. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - È morto Massimo Pacciani. Il dolore dei colleghi e degli artisti: “Grazie per il tuo talento”

