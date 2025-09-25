È morto Massimo Pacciani | il batterista ha suonato per Antonello Venditti Raf e Fiorello Laura Pausini | Grazie per il tuo talento e la tua amicizia

Il mondo della musica italiana è in lutto. È morto all’età di 58 anni Massimo Pacciani, noto batterista toscano che nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi celebri artisti del panorama musicale italiano, tra cui Laura Pausini, Raf, Fiorello, Irene Grandi, Gino Paoli, Ron ma anche Michele Zarrillo, Antonello Venditti, Umberto Tozzi, Marco Masini, Paolo Vallesi e Ivana Spagna. Le cause del decesso non sono state rese note. Aveva collaborato alla creazione di colonne sonore cinematografiche come “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores, “Ragazzo fuori” di Marco Risi, “Il Barbiere di Rio”, “Solo per amore” e “Maramao” di Giovanni Veronesi, i film di Francesco Nuti e la versione italiana de “Il Re Leone” di Walt Disney. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

