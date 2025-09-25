È morto Massimo Pacciani batterista dei big della musica italiana | aveva suonato con Pausini Raf e Fiorello

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo della musica perde Massimo Pacciani, batterista e percussionista che negli anni aveva collaborato con alcuni dei nomi più noti del panorama musicale italiano, da Fiorello ad Antonello Venditti. Il ricordo di Laura Pausini: "Sei volato via così improvvisamente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

