È morto il papà di Rossella Brescia era malato di Alzheimer | In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita Era un sarto meraviglioso
Lutto in casa di Rossella Brescia. La conduttrice radiofonica ed ex ballerina ha annunciato con un messaggio commovente e alcune foto d’epoca la morte del padre. L’uomo era malato di Alzheimer e non riconosceva più le figlie. In soli quattro mesi, come ha specificato la Brescia, sono morto il padre e due delle sue zie, Maria e Titina. “In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita, – si legge nel post – eravate cosi uniti, vi siete presi per mano anche adesso. Come facevate sempre Grazie per l’amore che mi avete insegnato, grazie perché se sorrido sempre lo devo a voi. Buon viaggio papà, zia Maria e zia Titina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
È morto il padre di Rossella Brescia, si era ammalato di Alzheimer e aveva smesso di riconoscerla
