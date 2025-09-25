È morto il padre di Rossella Brescia si era ammalato di Alzheimer e aveva smesso di riconoscerla

Nello spazio di appena quattro mesi, Rossella Brescia ha perso l’adorato padre e due tra le sue zie più care. Su Instagram l’annuncio della scomparsa. L’uomo si era ammalato di Alzheimer e aveva smesso di riconoscerla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

