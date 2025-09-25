È già il Milan di Allegri | ottimi numeri in questo inizio di stagione

Pianetamilan.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizio di stagione positivo per il Milan. La mano dell'allenatore di Massimiliano Allegri sembra già evidente. Lo riporta il 'Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

200 gi224 il milan di allegri ottimi numeri in questo inizio di stagione

© Pianetamilan.it - È già il Milan di Allegri: ottimi numeri in questo inizio di stagione

In questa notizia si parla di: milan - allegri

Milan, nuovi contatti per il terzino: Allegri approva la scelta

Milan, colpo in arrivo per Allegri: sta svolgendo le visite mediche

Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”

Milan, Allegri: “Jashari out contro il Lecce. Rabiot? Ci sono affezionato ma è un giocatore dell’OM” - Il Milan è pronto a sfidare il Lecce nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A: l’allenatore ha presentato la sfida in conferenza stampa. Riporta gianlucadimarzio.com

Lecce-Milan, Allegri: "Vlahovic? Non l'ho mai chiesto. Jashari out" - Giornata di vigilia in casa Milan: domani, venerdì 29 agosto, i rossoneri affronteranno il Lecce in uno dei due anticipi della seconda giornata di Serie A. Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Gi224 Milan Allegri